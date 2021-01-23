Больше 100 килограммов еды для животных из приюта «Дворянское гнездо» собрали участники «Забега помощи». Мероприятие прошло в парке «Металлургов» 23 января, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Новый забег из серии «Lipetsk Running» собрал больше 150 участников – детей и взрослых, неравнодушных людей нашего города и области! Все они собрались для пробежки в пользу приюта для бездомных животных.

Стартовым взносом был корм для животных, пеленки и наполнитель. Помимо людей, в забеге приняли участие и питомцы приюта, а собака-инвалид Настя смогла преодолеть дистанцию в 1600 метров на инвалидной коляске.

– Не хватает слов, чтобы выразить благодарность всем тем, кто принял участие в забеге. Вы оказали нам неоценимую помощь, я счастлива, что в нашем городе есть такое прекрасное беговое движение и люди с добрым сердцем, – сказала руководитель приюта «Дворянское гнездо» Ольга Зуй.

Победителями и призёрами на дистанции 1600 метров стали:

Александра Ковалёва Екатерина Коростелева Анна Быханова

Егор Долгих Денис Фролов Ярослав Винокуров

Также грамоты получили Тимофей и Ариана Милехины, и собака Настя.

На дистанции 3200 метров:

Полина Носова Олеся Морозова Наталья Тюрина и Мария Емельяненко