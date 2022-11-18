Открытие участкового пункта полиции состоялось в селе Капитанщино Добровского района. Оно приурочено ко Дню участковых уполномоченных полиции. Основная цель строительства такого объекта – обеспечение круглосуточной шаговой доступности населения к представителю органов правопорядка, его максимальное участие во всех проблемах и заботах граждан, проживающих на подведомственной территории.

В зоне обслуживания участкового пункта расположены сёла Кореневщино, Капитанщино, Горицы, деревня Николаевка, а также объекты культуры, школа, детский лагерь, база отдыха, пять торговых точек и шесть точек общепита, пивоваренный завод. Сегодня это динамично развивающаяся территория, где ведётся активное строительство. И на месте требуется постоянное присутствие участкового уполномоченного полиции для разрешения возникающих проблем населения.

Общая площадь здания 100 квадратных метров. Дом оснащён всем необходимым для работы и проживания. В рабочих кабинетах современное оборудование и оргтехника. Жилое помещение рассчитано на проживание семьи из четырёх человек. Новые жильцы – Бирюков Данил и его супруга Наталья, которая тоже работает в органах. Ключи от здания им вручили первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко и заместитель начальника УМВД России по Липецкой области полковник полиции Сергей Сигунов.

«Наша общая задача – обеспечение безопасности населения. Одну из главных ролей в её реализации играют участковые уполномоченные полиции. Причём по своим служебным обязанностям из представителей всех правоохранительных органов они ближе всего к населению. Особенно в сельской местности. Мы постоянно содействуем органам внутренних дел в их повседневной работе. Наш регион один из немногих, где за победу в конкурсе участкового вручаются автомобили, а для работы сотрудников обеспечивается необходимая материально-техническая база», – отметил Александр Рябченко.

Строительство участкового пункта полиции, совмещенного с жилым помещением – совместный проект УМВД России по Липецкой области и администрации Добровского района.