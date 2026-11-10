Участковый из народа

В местной общественной организации ВОИ Добринского округа — люди разных профессий. В большинстве своём они активно участвуют в работе нашего объединения. Один из её членов — Виктор Александрович Белоусов, ветеран МВД, майор милиции в отставке, человек активный, добросовестно занимающийся общественной работой. О нём и пойдёт речь в сегодняшнем нашем рассказе.

В нынешнем году на отчётно-выборной конференции окружной организации он избран членом правления. Одновременно Виктор Александрович является председателем первичной ячейки людей с ограниченными возможностями здоровья Верхнематрёнского территориального отдела.

ВЕРНОСТЬ МЕЧТЕ

Родился Виктор Александрович в селе Новопетровка в 1959 году, где была только восьмилетняя школа, поэтому новопетровские дети, чтобы получить среднее образование, вынуждены были ходить за несколько километров в Петровскую среднюю школу. Обучаясь в старших классах, наш герой уже твёрдо решил, что обязательно станет либо военным, либо сотрудником милиции. Своей мечте он был верен всегда и даже тогда, когда по окончании средней школы вынужден был сразу пойти работать в совхоз «Петровский» из-за трудного материального положения в семье. Осуществление своей мечты он оставил на потом, когда семья не так остро будет нуждаться в его помощи.

Отец Александр Елизарович, 1921 года рождения, умер, когда Виктору было всего 11 лет, а младшему брату Николаю — 2 года. Отец работал трактористом, был участником Великой Отечественной войны. При освобождении польского города Кракова получил тяжелое ранение. Осколок снаряда так и остался у него в лёгких и постоянно беспокоил. В 1970 году он после долгих раздумий решился на операцию. Но, к сожалению, так случилось, что он умер на операционном столе, оставив жену с четырьмя сыновьями.

Мать Антонина Ефимовна, 1922 года рождения, всю жизнь работала в совхозе «Петровский» то дояркой, то телятницей. Когда Виктор окончил среднюю школу, двое старших братьев, Анатолий и Владимир, обзавелись уже своими семьями, а с матерью оставались он и младший брат Николай. Виктор устроился в совхозе на должность оператора дождевальной установки «Фрегат», работал и помогал матери по хозяйству.

А весной 1978 года он уже служил в армии: вначале в городе Коломна Московской области окончил сержантскую школу и вышел оттуда в звании младшего сержанта, а затем полтора года проходил службу в Краснознамённом военном округе «КОД ВО». Был командиром отделения. В 1980 году демобилизовался в звании сержанта.

Приехал домой, немного осмотрелся. Рядом с матерью жил старший товарищ Анатолий Агейчев, который служил в Добринском РОВД следователем. Он и посоветовал юноше тоже поступать в школу милиции. Виктор прислушался к совету и поехал в Добринский РОВД. Там его встретил замполит Глотов Николай Григорьевич, который сразу понравился парню. Он выслушал кандидата и дал направление на прохождение военно-врачебной комиссии для поступления в Каунасскую среднюю школу милиции.

В школе милиции в Литве Виктор проучился 2 года, практику проходил в Добринке. Годы учёбы пролетели быстро. В отделе кадров Липецкого управления внутренних дел ему предложили на выбор два места работы: Воловский РОВД — инспектором ОБХСС и в Добринский РОВД — участковым инспектором.

До этого в Добринке Виктор познакомился с девушкой Валентиной, которая работала телеграфисткой на переговорном пункте центральной почты. Посоветовались с невестой и решили в Волово не ехать, хотя в тот период должность инспектора ОБХСС была престижной и негласно считалась «элитной».

Так и остались в Добринке. Здесь лейтенанта милиции Белоусова назначили вторым участковым по районному центру. Первым участковым на тот момент был Телегин Виктор Алексеевич.

С молодой женой участковый Белоусов поселился на улице Заозёрной, сняв для жилья частный дом. Там же и родился 24 июля 1983 года первенец, сын Александр, названный в честь отца.

ДОМ, КОТОРЫЙ СТАЛ РОДНЫМ

Прослужив в Добринке два года, наш герой узнаёт, что освобождается участок по обслуживанию крупных сельских Советов: Верхнематрёнского и Среднематрёнского. А вскоре отправился на новое место службы.

В июне 1984 года замполит Глотов повёз его знакомиться с руководителями местных сельхозпредприятий.

Председатель колхоза имени Фрунзе, Герой Социалистического Труда А.Ф. Астанков пообещал построить новый дом, а пока молодую семью поселили в общежитии.

Добросовестный и исполнительный Белоусов со всей ответственностью включился в работу, начал знакомиться с людьми, изучать оперативную обстановку двух больших хозяйств района, делая подворный обход. Постепенно нашёл общий язык с руководителями хозяйств, Советов, главными специалистами колхозов. В общежитии он прожил всего год. Так случилось, что обещанный новый дом не успели построить. Но, когда в Верхней Матрёнке освободился один хороший колхозный дом, его отдали семье Белоусовых. И до сих пор Виктор Александрович живёт в этом доме. Жену Валентину помогли устроить в местной библиотеке, где она проработала до самой пенсии. 29 сентября 1988 года родилась дочь Марина.

С течением времени к административному участку Белоусова присоединили и колхоз Карла Маркса, что располагался на территории Дуровского сельского Совета. 16 лет он прослужил на этом участке. У него был образцовый общественный пункт охраны правопорядка в селе Верхняя Матрёнка, который признавался лучшим в области. Располагался он на первом этаже в правлении колхоза — 3 комнаты. Там была отличная наглядная агитация, оформленные стенды. В каждом хозяйстве у опытного участкового были сформированы ДНД, которые патрулировали в вечернее время.

Зональными инспекторами уголовного розыска у Белоусова в разное время были И.Н. Крутских и В.В. Сигорских. С ними он работал в одной связке, когда совершались на участке преступления, проводили профилактические рейды, делали засады и т.д. К службе Белоусов всегда относился добросовестно, выполнял все требования, предъявляемые к работе участкового, участвовал в спортивных соревнованиях в области по стрельбе, а также по оперативно-служебной деятельности. У него были хорошие показатели и в раскрытии преступлений на участке, и в профилактической работе.

ПРЕСТУПНИКИ ПРОСЧИТАЛИСЬ

До сих пор наш прославленный участковый не может забыть о блестящем раскрытии краж из магазинов сёл Приозёрное и Плоская Вершина, последовавших одна за другой. Первая была совершена под Старый Новый год. Злоумышленники проникли в магазин через окно, взломав металлическую решётку, похитили водку, продукты питания, а также предметы одежды и обуви, погрузив всё в мешки, взятые из магазина. Сигнализации в то время ещё не было. Прошедший ночью снег и разворачивающийся утром около торговой точки рейсовый автобус практически не оставили никаких следов. Все усилия оперативной группы были тщетны.

Однако через две недели воры решили повторить удавшуюся им и не раскрытую блюстителями закона кражу, но уже в селе Плоская Вершина. К счастью, они просчитались. Тоже понадеялись на разыгравшуюся метель, которая, внезапно прекратилась ночью и не успела совсем засыпать следы преступления. Выехавшая оперативная группа отметила, что кража совершена тем же способом, что и в предыдущем магазине. Около магазина проглядывались следы от лошадиных копыт. При внимательном осмотре места происшествия стало понятно, что были три лошади. Логически можно было предположить, что было и три вора. Как потом выяснилось, злоумышленников было двое. Третью лошадь использовали под перевозку краденого. Члены оперативной группы решили искать преступников по следам, которые то терялись, то вновь появлялись. «Уазик» застрял в снегу.

Большое расстояние шли пешком, на пути нашли пустую бутылку из-под водки, которую преступники распили и выбросили в редкие кусты. Подоспевший гусеничный трактор уже догнал оперативников в одном из сёл Усманского района, где праздновали свою воровскую победу ничего не подозревавшие ворюги. Они были взяты с поличным. Сразу сознались в совершении не только данных преступлений, но и других, совершённых ими в других районах Липецкой и Воронежской областей.

СЛУЖБА, КОТОРОЙ ОН ГОРДИТСЯ

Члены оперативной группы, в том числе и В.А. Белоусов, были поощрены руководством УВД за чёткие и умелые действия при раскрытии серии преступлений. За период службы майор милиции Белоусов награждён массой благодарностей, денежных премий. Имеет нагрудный знак «Отличника милиции», а также полный комплект медалей «За безупречную службу», награждён юбилейной медалью «200 лет МВД». В 1986 году по итогам оперативно-служебной деятельности занял 2 место в области среди сельских участковых инспекторов.

В 1993 году его назначили старшим участковым инспектором и присвоили звание майора милиции. У него в подчинении находились тогда С.И. Агеев и В.М. Бредихин. Вместе с ними он организовывал рейды по выявлению самогоноварения и другим направлениям.

После 18 лет службы участковым инспектором по просьбе Белоусова его перевели оперативным дежурным по Добринскому РОВД. Потом стал работать дежурным в Плавицком отделении милиции, куда ему ближе было добираться из Верхней Матрёнки. В отставку ушёл по ограниченному состоянию здоровья 8 апреля 2006 года.

Виктор Александрович гордится тем, что посвятил свою жизнь службе в милиции, что во время службы в милиции ему посчастливилось встретить много достойных людей, с которых он брал пример. Это Н.Г. Глотов, В.Ф. Нехороших, Д.Н. Рычков, Д.И. Чирков, А.И. Агейчев, А.П. Малыхин, В.Н. Нестеров.

ВЕТЕРАН ВСЕГДА В СТРОЮ

После выхода на пенсию Белоусов работал начальником охраны в «Добринка-Агро» села Дурово, потом ездил в город Павловск Воронежской области в ЧОП «Русичи», где работал вахтовым методом. Это был горно-обогатительный комбинат по изготовлению гранита.

В 2018 году решил оставить работу и занялся домашним хозяйством: куры, утки, огород. Пять лет назад умерла жена Валентина, с которой они прожили почти 40 лет. У Белоусова трое внучат. Жизнь продолжается.

Находясь в отставке, Виктор Александрович не замкнулся. Он участвует в работе ветеранской организации ОВД и ВВ, а также в местном обществе ВОИ. В канун профессионального праздника желаем ему здоровья, оптимизма, радости, активной жизненной позиции.