Стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», который в этом году проводится уже в 13-й раз и приурочен к столетию со Дня образования службы участковых уполномоченных полиции. Наш регион представляет старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Данковский» капитан полиции Константин Макаров.

В этом году Константин Макаров получил региональное признание — звание «Народный участковый». Уже семь лет он с честью исполняет свой служебный долг. В 2023 году капитаном Макаровым были раскрыты все преступления, совершенные на вверенном ему участке, пресечено свыше 50 административных правонарушений, рассмотрено более 260 обращений граждан.

Отдать свой голос за земляка вы можете на странице конкурса. Народное голосование продлится до 10 ноября. Церемония награждения по традиции будет приурочена ко Дню участковых уполномоченных полиции. Этот профессиональный праздник отмечается 17 ноября.