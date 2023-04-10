В ходе обхода административного участка старший участковый уполномоченный полиции отдела УУПиПДН отдела МВД России по Добринскому району майор полиции Андрей Ларин получил информацию, что житель одного из сёл Добринского района хранит у себя запрещенные вещества.

После проведенного комплекса мероприятий из незаконного оборота у неработающего и ранее несудимого 44-летнего мужчины изъято 17,7 грамм вещества растительного происхождения. Подозреваемый хранил его в постройке на территории своего домовладения. По результатам экспертизы установлено, что найденное вещество является каннабисом.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере».