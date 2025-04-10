Участник программы «Время героев» изучает в Липецкой области лучшие практики поддержки ветеранов СВО

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с участником федеральной программы «Время героев» Сергеем Сивиным. Он приехал в региона по поручению своего наставника, полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щёголева, чтобы изучить лучшие практики помощи участников СВО и их семей.

Его личный путь – факультет спецназа, 14 лет службы, командование подразделениями – стал основой для новой миссии: помогать другим героям адаптироваться к мирной жизни и быть полезным Родине на гражданской службе.

Сергею Сивину был представлен неоднократно отмечаемый на федеральном уровне электронный сервис «Забота», благодаря которому круглосуточно обращаться за помощью к своим кураторам могут не только военнослужащие и их близкие, но и учителя, студенты, будущие мамы, многодетные родители, люди старшего поколения – каждый получает обратную связь.

«Программа «Забота» уже доказала: когда есть чёткая система, грамотные кадры и искреннее желание помочь – результат не заставляет себя ждать. Уверен, этот опыт будет так же успешно работать и в других регионах», – прокомментировал Сергей Сивин.

Также в ходе стажировки участник программы «Время героев» познакомился с

деятельностью кадровых центров региона.

«Мы регулярно проводим ярмарки вакансий для ветеранов СВО. Предоставить им работу сегодня готовы около 200 компаний и предприятий региона. В офисах «Работа России» у нас выделены отдельные специалисты, работающие только с теми, кто вернулся с фронта. Люди хорошо подготовленные – помогают не только с трудоустройством, но и с переобучением», – пояснил Игорь Артамонов.

В своём телеграм-канале губернатор Липецкой области выразил благодарность полпреду Президента РФ в ЦФО Игорю Щёголеву за доверие и возможность поделиться лучшими разработками региона.

«Уверен, что такой обмен опытом укрепит систему поддержки героев по всей стране. Каждый ветеран должен знать – Родина помнит его подвиг и готова помочь в новой, мирной жизни», – подытожил руководитель Липецкой области.