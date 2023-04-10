Теплая встреча с выпускником Пушкинской средней школы, а ныне участником СВО Олегом Кудряшовым, прибывшим недавно с фронта в отпуск, состоялась в зале Боевой славы.

Учителя и учащиеся встречают почётного гостя громкими аплодисментами. Это не просто аплодисменты, а дань искреннего уважения Олегу, а в его лице всем, кто находится на СВО, всем, кто отстаивает мир, свободу, право на труд, учёбу, право на жизнь.

Олег от себя и от своих сослуживцев выразил слова благодарности за неоценимую поддержку, за гуманитарную помощь и особенно за письма взрослых и детей. «Вы не представляете, как мы ждём ваших писем! Мы их читаем и перечитываем, носим в карманах у самого сердца. Они придают силы, мужество, а главное уверенности в том, что наше дело правое».

Смотришь на Олега и вспоминаешь недавнего шаловливого, но добродушного парнишку, приученного к труду, способного прийти на помощь. А сейчас перед нами — герой!

Из зала Боевой славы мы переходим в просторный светлый класс. Почётное место представляем гостю. Заместитель директора по воспитательной работе Светлана Скоробогатова ещё раз напоминает о важности и необходимости специальной военной операции, потому что от решения ее задач зависит и наша всеобщая безопасность.

Рекой текут вопросы учителей, учащихся. «Что для Вас слово «Родина»? — спрашивает Варя Овчинникова. «Для меня это великое слово! Это моя земля, дом, семья, дорогие сердцу люди… Потому я сейчас нахожусь на СВО».

«Расскажите, как Вы живёте? Пользуетесь ли нашими «сухими душами», блиндажными свечами? Можно ли общаться по сотовому телефону и где можно его зарядить?..».

Вопросы! Вопросы! Вопросы! И такие скромные, простые ответы: «Живём в блиндажах, которые построили сами. «Сухие души» — важные средства гигиены. Блиндажные свечи — свет, тепло… могут согревать до четырёх часов. Сотовыми телефонами пользуемся с особой осторожностью только в определённом месте и в определённое время. Заряжаем их от генератора, который также получили в качестве гуманитарной помощи».

Трудно описать всё, о чём говорили на этой встрече. Одно с уверенностью могу сказать, что они необходимы, как необходима наша помощь, наша забота, наша поддержка.

В подарок герой получает талисман в виде сердца, как знак признательности, уважения и оберега, сладкий подарок, «сухие души» и, конечно, письма, которые будут доставлены друзьям.

Затем Олега попросили принять участие в изготовлении «сухих душей» с нашими профессионалами Г.Г. Овчаровой и учащимися 10 класса.

В конце встречи традиционно делаем снимок на память. Гость желает всем здоровья, выпускникам достойно сдать экзамены, продолжить обучение дальше, всем ребятам завершить учебный год, с пользой провести каникулы.

Мы благодарим его за то, что нашёл возможность и время для встречи. Желаем скорейшей Победы, возвращения домой. Заверяем, что будем помогать всем, чем можем.

Мария КУДРЯШОВА,

с. Пушкино.