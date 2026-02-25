Участник СВО из Липецка заключил первый соцконтракт по новым правилам

Первый соцконтракт по новому направлению, открытому для участников СВО и членов их семей, оформил липчанин Андрей Самарин. На 350 тысяч рублей, выделяемых на предпринимательскую деятельность, он планирует открыть шиномонтажную автомастерскую. Деньги пойдут на необходимое оборудование: подъёмник, шиномонтажный станок, домкрат, компрессор, гаражный кран и балансировочный стенд. Место для автомастерской уже есть – это его собственный гараж.

Андрей Самарин – ветеран боевых действий. До СВО работал мастером производственного участка РЖД. Был мобилизован в сентябре 2022 года. Служил в артдивизионе водителем. Прошел Бахмут, Соледар, освобождение Курской области. Домой вернулся в 2025 году и восстановился на работе, но параллельно задумался о собственном деле. Исполнить мечту помог соцконтракт.

Главное же отличие от уже традиционных направлений соцконтракта в том, что право на государственную помощь на основе соцконтракта устанавливается без учёта дохода семьи. Воспользоваться новым направлением и получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела могут как демобилизованные ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, так и их супруги, если ветеран признан инвалидом I или II группы.

Как сообщили в министерстве социальной политики Липецкой области, новое направление соцконтракта реализуется в тесном сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества». Его специалисты информируют об этой мере поддержке, помогают сделать первый шаг – дают рекомендацию на заключение социального контракта. Если нет своего бизнес-проекта, идею можно выбрать из готовых коробочных решений в приложении «Социальный контракт».

«Защитники возвращаются домой и хотят быть полезными. Помочь им реализовать свой потенциал в мирной жизни – наша общая задача. В частности, соцконтракт – это реальная возможность для удачного старта в качестве предпринимателя. Кто из ветеранов им всерьез заинтересуется – поддержим, объясним, с чего начать, поможем на всех этапах», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.