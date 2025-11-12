Участник СВО стал заместителем министра внутренней политики Липецкой области

Бывший военный лётчик, участник СВО и региональной кадровой программы «Гордость Липецкой земли» Максим Гутник перешёл на работу в региональное правительство. С 12 ноября он приступит к работе в должности заместителя министра внутренней политики Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Максим Игоревич Гутник родился в 1996 году. Окончил Уссурийское суворовское военное училище, затем – Краснодарское высшее военное училище лётчиков. С 2019 по 2025 года служил в должности старшего лётчика. Участвовал в специальной военной операции. Награждён орденом Мужества.