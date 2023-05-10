Более 1500 человек присоединились к Ночному партизанскому забегу, состоявшемуся в Липецке вечером восьмого мая, накануне Дня Победы. Среди участников были не только липчане, но и гости из 19 регионов, более 80 городов страны.

Каждому участнику организаторы выдали фирменную футболку и налобный фонарик. Бежать пришлось в темноте – со стороны колонна выглядела как река из множества огоньков. Старт дали на Зелёном острове. Дети младше 14 лет пробежали короткий этап в 900 метров. Взрослые – 9 километров. На каждой дистанции были определены победители, достигшие финиша первыми. Но все участники получили памятные медали, на которых нанесены имена 172 Героев Советского Союза из Липецкой области.

«Забег, как и любое массовое тематическое событие, позволяет укрепить в сознании значимость того, чему оно посвящено. Липчане и гости города почтили память Героев Великой Отечественной войны, уроженцев Липецкой земли, а также местных партизан, которые внесли значимый вклад в приближение Великой Победы», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Партизанский отряд под названием «Смерть оккупантам» был образован в Липецке в мае 1942 года, когда возникла угроза захвата города немцами. Его командиром стал Иван Науменко, комиссаром – Фёдор Востриков, заместителем командира – Алексей Попов. В отряде было 26 человек – автоматчики, подрывники, гранатомётчики, стрелки, два радиста и медсестра. Партизаны дислоцировались в лесу у станции Казинка, сёл Фащёвка и Двуречки. Для явок использовался пароль «Продайте бурку казака Григория». (Его, к слову, нужно было сказать участникам забега, чтобы получить стартовый комплект.) Отзыв – «Могу уступить бурку Петра».