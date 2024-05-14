Всероссийский проект «Культура для школьников» наполнил новым содержанием АРТ-пространство «Модное место» Областного центра культуры, народного творчества и кино. С октября 2023 года по апрель 2024-го в рамках проекта его посетили более 11 тысяч школьников начальных и средних классов Липецка. Для них провели экскурсии по живому музею «Традиции Липецкого края», викторину на тему старинных предметов быта, традиционных промыслов и ремёсел Липецкой области, познакомили с музыкальными инструментами, разновидностями оркестров и ансамблей, песнями и фольклорными играми липецкого края.

Также в рамках программы был адаптирован для возрастных категорий ряд мастер-классов с общим названием «Понедельник мастеровой». Лучшие мастера Липецка и области в различных техниках и жанрах декоративно-прикладного искусства поделились своим умением лепки и росписи глиняной игрушки, плетения лаптей.

«Наше наследие нужно беречь и гордиться им. А изучение традиций на практике, то есть в виде мастер-классов, экскурсий, концертов – это интересные уроки истории, которые точно запомнятся и понравятся», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Арт-пространство «Модное место» помимо проектных мероприятий проводит детские праздники, фольклорные программы, кинопоказы и многое другое. Именно здесь липецкая молодежь может знакомиться с липецкими традициями, которые можно не только посмотреть, но и прикоснуться к ним. В прошлом году арт-пространство «Модное место» стало победителем проекта «ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ». Его признали любимым местом молодёжи, в котором можно найти единомышленников, новые знания и помощь в реализации идей и проектов.