Всероссийская ярмарка вакансий впервые состоялась в Липецкой области 14 апреля. О том, как прошло это событие, вице-губернатор Ольга Белоглазова доложила губернатору Липецкой области Игорю Артамонову на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве.

Ярмарка проходила на 32 площадках во всех районах и городах. Ее посетили в общей сложности 4250 человек. Это соискатели работы, граждане, зарегистрированные как безработные, а также выпускники липецких вузов, техникумов и училищ. В общей сложности участие приняли более 140 организаций-партнеров, в том числе АО «Энергия», ООО «ЛТК «Свободный Сокол», АО «Елецгидроагрегат» и другие. Представлено было свыше 10 тысяч вакансий. «Подобное мероприятие – прекрасная возможность познакомиться с вакансиями и выбрать работу по душе, с достойной оплатой и хорошим соцпакетом», – отметил Игорь Артамонов.

В областном центре ярмарка проходила в ТРЦ «Ривьера». Ищущие работу могли вживую пообщаться с представителями работодателей, молодёжь – поучаствовать в профквесте, молодые мамы – пройти тренинг «Мама работает». Также прошли экспресс-тренинги «Как составить продающее резюме» и «Как пройти собеседование». Еще две площадки, где были представлены вакансии для выпускников, находились в Липецком государственном педагогическом университете и в Липецком филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России.

Посетителей ярмарки, которые не смогли подобрать работу по своей квалификации, представители службы занятости проконсультировали, как можно пройти переобучение по востребованной специальности. Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь.