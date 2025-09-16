Участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» стали свыше 5500 жителей Липецкой области

Участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали 5 537 жителей Липецкой области, это 1 532 семейные команды. Всего же за три с половиной месяца были получены заявки от 726 191 человека. Конкурс в этом году стал частью нацпроекта «Семья» и подтвердил звание самого массового проекта платформы «Россия – страна возможностей».

Впереди две недели дистанционного этапа. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты задания по различным темам: творчество, культура, история, семейные традиции, волонтерство. Среди них есть испытания от членов Наблюдательного совета и партнеров конкурса. Дистанционный этап завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России.

По итогам дистанционного этапа будут определены полуфиналисты конкурса. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в семейном аккаунте. Летом 2026 года – в День семьи, любви и верности – состоится финал. Победители проекта получат 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты – семейные путешествия по России.

«Участники не просто соревнуются между собой, ставят рекорды или меряются достижениями. Прежде всего, для них это возможность создать новые теплые семейные воспоминания, которые укрепят взаимоотношения и взаимопонимание», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В первом сезоне конкурса «Это у нас семейное» приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе с их родственниками, проживающими в 81 стране. Старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное» дал Президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» 27 мая.