Участники HR-форума обсудили реализацию наградной политики в регионе

Цикл тематических встреч по наиболее актуальным темам с представителями структур администрации Липецкой области, исполнительных органов государственной власти региона и органов местного самоуправления продолжается в рамках HR-форума. На очередном заседании участники обсуждали современные тенденции в реализации наградной политики в регионе.

Открывая совещание, заместитель начальника управления госслужбы и кадровой работы администрации Липецкой области Елена Соломахина, рассказала о предстоящей работе в сфере реализации наградной политики в регионе, которая требует скорейшего внедрения более современных HR-технологий. «Приоритетом нашей совместной деятельности является совершенствование подходов и критериев отбора наиболее достойных граждан к представлению наградами, – отметила она. – У нас есть разработанная и понятная всем система поощрений. Мастерство руководителя и HR-специалиста как раз и заключается в умении грамотно варьировать многочисленные инструменты влияния на персонал в соответствии с ситуацией и личностью работника, нуждающегося в поощрении».

О правильном и эффективном подходе к награждению, соблюдении необходимых требований при формировании пакета наградных документов и важных моментах, возникающих в процессе их подготовки, рассказали специалисты отдела наградной работы. По итогам встречи всем должностным лицам, ответственным за работу в сфере наградной политики, были даны четкие рекомендации с учетом актуальных требований и задач, названных в ходе HR-встречи.

Это уже третья встреча с кадровиками в рамках HR-форума, который управление государственной службы и кадровой работы проводит для дальнейшего формирования единой кадровой политики в регионе, поиска новых подходов и внедрения современных HR-технологий. «Проведение подобных тематических встреч поможет в решении многих кадровых вопросов, даст возможность внедрить работающие методики и техники современных HR-служб», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.