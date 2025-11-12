Участники ИТ-фестиваля Липецкой области получили награды

Церемония награждения и вручения благодарственных писем по итогам VI ежегодного фестиваля IT-культуры в Липецкой области IT-Fest 2025 состоялась в большом зале регионального правительства. С приветственными словами выступили министр цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Станислав Корниенко и директор ОБУ «Информационно-технический центр» Илья Потанин, а также партнёры фестиваля.

Награды получили победители и призёры олимпиад «Информатика и программирование», «Информационная безопасность», командной игры «CTF-Липецк» и соревнований «Инженерный дизайн САПР (систем автоматизированного проектирования)», «Робототехника», «Сетевое и системное администрирование». Олимпиады и соревнования проходили на площадке Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского.

Также были подведены итоги регионального конкурса ВКР бакалавров и магистров в области IT, который проходил на базе Липецкого государственного технического университета. Победители и призёры получили дипломы, призы от партнеров и комплекты сувенирной продукции. Партнёрам и представителям организаций-участников фестиваля вручили благодарственные письма.

IT-Fest 2025 проводился при поддержке правительства Липецкой области, минцифры и ИИ Липецкой области, ОБУ «Информационно-технический центр», АНО «Цифровой регион. Липецк».