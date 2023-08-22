Осенью Липецкая область впервые в истории станет точкой притяжения более тысячи творческих людей с инвалидностью. С 5 по 10 сентября в областном центре пройдет финал Третьих международных инклюзивных взрослых творческих игр – состязания в области высших достижений в культуре и искусстве среди победителей региональных фестивалей России и стран мира из числа людей с инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов. В финале примут участие 3000 конкурсантов из 78 регионов Российской Федерации, а также представители Латвии, Белоруссии, Армении, Израиля, Ирана, Узбекистана, Ливана, Азербайджана, Малайзии, Индии, Китая, Таджикистана, Алжира, Сенегала, Кении и Непала.В 32 номинациях по 8-ми видам искусства 1200 участников будут соревноваться в Липецке очно, 1800 – в заочном формате. От Липецкой области примет участие 120 человек. Всего будет задействовано 8 соревновательных площадок и все основные общественные пространства города. Игры предусматривают также обширную деловую и культурную программу с участием экспертов в области реабилитации, арт-терапии, общественных деятелей, представителей власти, НКО, прессы и бизнеса, академического сообщества.

Основным событием деловой программы станет научно-практическая конференция «Развитие современного инклюзивного культурного пространства: генезис, проблемы, стратегические ориентиры и реабилитационный потенциал», посвященная различным аспектам инклюзии. На 12 сессионных площадках лучшие специалисты современного инклюзивного пространства обсудят сложные проблемы и поделятся опытом с более чем 6 000 участников.

В рамках подготовки к играм разработаны специальные экскурсионные программы и маршруты, проведено обучение 1000 волонтеров, создан инклюзивный пресс-центр, включающих как детей, так и взрослых. При поддержке Фонда президентских грантов проведено обучение «Инклюзивного волонтёрского корпуса для помощи людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья». В партнёрстве с проектом ЛЮДИ ИН проведено обучение по взаимодействию с людьми с инвалидностью представителей бизнеса, студентов, школьников.

Участие в мероприятиях проекта примут военнослужащие и демобилизованные СВО, а также члены их семей. Мероприятия реализуются совместно правительством Липецкой области, администрацией города Липецка, Союзом всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт», ассоциацией «Больше чем добро», общественной организацией «Центр поддержки культурных традиций «Культура-Взаимодействие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.