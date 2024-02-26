Конкурсный отбор на получение субсидии на покупку стартовой партии импортозамещающей продукции для участников промышленных кластеров пройдет в Министерстве промышленности и торговли РФ до 1 апреля. Прием заявок начнется в марте. Максимальный размер субсидии 150 млн рублей. В 2024 году на эту меру поддержки заложено 430 млн рублей. В рамках субсидии можно компенсировать до 50% стоимости продукции, которая должна входить в перечни Минпромторга России. При этом и покупатель, и поставщик такой продукции должны быть участниками одного промышленного кластера.

Кластер сельскохозяйственного машиностроения, в который входят 10 липецких компаний, официально зарегистрирован в Минпромторге РФ в ноябре минувшего года. В кластере – производители сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней. «Основная функция кластера – локализация процессов производства импортозамещающей продукции и формирование технологического суверенитета. Участие в кластере дает определенные льготы и преференции, способствующие снижению издержек, и гарантию спроса на продукцию», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подробную информацию можно получить в Фонде развития промышленности Липецкой области по адресу: Липецк, улица Кузнечная, 8, каб. 412 или по телефону: 8 (4742) 22-01-57.