Участники комиссии Госсовета по направлению «Кадры» познакомились с практиками трудоустройства молодёжи в Липецкой области

В Липецкой области продолжает работу выездная комиссия Госсовета РФ по направлению «Кадры». В её состав входят представители социальных служб из разных регионов страны. Сегодня участники комиссии посетили два ключевых учреждения, занимающихся трудоустройством липчан, — Центр молодёжной карьеры и флагманский центр «Работа России», а также Грязинскую площадку ОЭЗ «Липецк».

Центр молодёжной карьеры, открывшийся в Липецке в апреле 2024 года по адресу Студгородок, д. 24, уже принял более 50 тысяч посетителей — школьников, студентов и молодых специалистов. Одна из ключевых задач — обеспечить работой всех выпускников вузов и ссузов региона. В прошлом году показатель трудоустройства составил 78%. Не все выпускники сразу приступают к работе: кто-то, к примеру, уходит в декрет. Около 1,5 тысячи выпускников прошлого года отправились на службу в армию. Этим летом они получат рассылку с приглашением в Центр, где им помогут найти работу.

Гостям Центра также показали работу комплекса нейродиагностики — ещё одного метода профориентации приходящих в Центр ребят. Специальное устройство с датчиками фиксирует активность мозга соискателя во время ответов на вопросы. Чем спокойнее реакция — тем ближе выбранная профессия. Если же мозг выдаёт учащённые импульсы, это сигнал о стрессе и необходимости рассмотреть другую сферу деятельности.

«Кадры — это основа экономики. Мы создаём в регионе все условия, чтобы молодёжь смогла найти достойную, хорошо оплачиваемую работу именно в Липецкой области. Наш Центр молодёжной карьеры — это не просто место, где проходят несколько этапов профессионального тестирования. Здесь каждому помогают раскрыть потенциал, выявить склонности к той или иной сфере деятельности: зачастую ребята и сами о них не знают», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Следующей точкой маршрута комиссии Госсовета стал объединённый липецкий центр на площади Победы, д. 6а. Здесь в одном здании располагаются сразу два ведомства — МФЦ и «Работа России». В последнем проходила ярмарка высоких зарплат для женщин. Соискательницам предлагали различные вакансии с заработной платой от 60 до 120 тысяч рублей.

Отметим, всего в структуре «Мои документы» Липецкой области — 26 центров. В них оказывается 434 услуги. Среднее время ожидания в очереди — 4,5 минуты. С конца прошлого года в МФЦ работает сервис биометрических персональных данных. Теперь иметь при себе паспорт при посещении офисов не обязательно. Достаточно посмотреть в камеру, и система мгновенно идентифицирует заявителя, автоматически заполнив сведения в заявлении.