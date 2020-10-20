Участники конкурса «АТОМ РЯДОМ» из Липецкой области побывали в Электростали

Участники конкурса «АТОМ РЯДОМ» из Липецкой области, Забайкальского края, Белгородской области, Бурятии, Калмыкии, Дагестана, Карелии, а также Ненецкого АО приехали в Электросталь, где посетили машиностроительный завод и отпраздновали 75-летний юбилей атомной промышленности вместе с жителями подмосковного атомграда.

Делегация в составе 36 человек была сформирована из самых активных участников конкурса «АТОМ РЯДОМ», которые проявили свой творческий потенциал в съемках видеороликов об истории мирного атома и технологиях. «Этот конкурс – прекрасная возможность узнать больше об истории нашей страны, об истории атомной промышленности, познакомиться с разработками ученых и представить собственный взгляд на достижения атомной промышленности», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Конкурсанты из Липецкой области Валерия Колесникова и Ксения Тимонина познакомились с историей подмосковного атомграда и развитием машиностроительного завода — одного из крупнейших в мире производителей топлива для АЭС. Сегодня завод производит тепловыделяющие сборки (ТВС) для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600,800, ВК-50, ЭГП-6, ядерное топливо для исследовательских реакторов, а также топливные порошки и таблетки в рамках экспортных контрактов. Сегодня на ядерном топливе, выпускаемом «МСЗ», работают не только все российские атомные станции и атомные энергетические установки, но и около 60 атомных реакторов в 14 странах Европы и Азии.

Также они приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию атомной промышленности. На городской площади был организован концерт с участием вокальных, хореографических и цирковых коллективов Электростали. Финальным аккордом праздника стал концерт народного артиста России Олега Газманова.

В ходе праздника также был зарегистрирован новый рекорд — самый большой телемост «Перекличка городов» на федеральном канале «Россия 24». Центральная московская студия «Росатома» поочередно соединялась в эфире с городами, в которых расположены АЭС, крупные производственные предприятия и научные организации атомной промышленности. В перекличке приняли участие 25 городов, многие из которых имеют статус ЗАТО (закрытое территориальное образование).

Конкурс «АТОМ РЯДОМ» проводился при поддержке Госкорпорации «Росатом» с 6 июля по 10 сентября 2020 г. Участники снимали видео о мирном атоме, достижениях нашей атомной промышленности и личностях, повлиявших на ход атомной истории СССР и России. На конкурс было подано 9 780 заявок. Более 100 тысяч человек проголосовали за 4 620 конкурсных видео, одобренных модераторами. Из лучших конкурсантов были сформированы делегации, которые посетили атомные города и стали участниками праздничных мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею атомной промышленности. Конкурсанты также стали соавторами профессиональных роликов об атомной промышленности.