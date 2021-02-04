Семейный лыжный забег совершат участники Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Липецк присоединится к акции 6 февраля. Старт – в 11:00. Забег пройдёт в Нижнем парке.

С инициативой провести Всероссийскую лыжню «Большой перемены» в рамках акции «Добрая суббота» выступила победитель конкурса «Большая перемена», одиннадцатиклассница Анфиса Лещенко из города Камышин Волгоградской области. Каждую зиму школьница вместе со всей семьёй участвует в спортивных соревнованиях. В этом году Анфиса и её мама Анна предложили совершить забег в знак поддержки добровольчества и дать ему название «Всероссийская лыжня «Большой перемены».

В Липецке в акции смогут принять участие школьники и их родители. Эстафету передадут жители Дальнего Востока и Сибири другим регионам. Фото и видео своего участия во Всероссийской лыжне «Большой перемены» можно будет опубликовать в сообществе конкурса «Большая перемена» в социальной сети ВКонтакте и на своих страницах в соцсетях с хэштегами #БольшаяПеремена #ВставайНаЛыжи.

«Подобные проекты объединяют людей, позволяют сохранить семейные ценности, прививают любовь к здоровому образу жизни, – считает главы региона Игорь Артамонов. – Наша задача – поддерживать и развивать такие идеи».

«Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 млн школьников из всех регионов страны. Цель проекта – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.