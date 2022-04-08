32 педагога дополнительного образования, три конкурсных испытания и только 18 финалистов. В Липецкой области завершился первый этап областного публичного конкурса «Сердце отдаю детям 2022».

7 апреля на площадках Центра дополнительного образования Липецкой области, Центра «ЭкоМир» и Спортивно-туристского центра Липецкой области состоялось конкурсное испытание круглый стол. Педагоги обсудили тему «Роль человеческого капитала в современном мире». В дискуссии принимали участие члены конкурсной комиссии – представители педагогического и научного сообщества, руководители учреждений дополнительного образования, финалисты конкурса «Сердце отдаю детям» прошлых лет.

Кроме этого, жюри оценило программы дополнительного образования, реализуемые педагогами, и видео на тему «Моё педагогическое послание профессиональному сообществу». По итогам всех испытаний первого тура определится тройка лидеров в каждой номинации — «Художественная», «Техническая», «Естественнонаучная», «Физкультурно-спортивная», «Социально-гуманитарная» и «Туристско-краеведческая».

Второй этап областного публичного конкурса «Сердце отдаю детям» пройдет 14 апреля. В нем примут участие 18 лучших педагогов. Финалисты проведут открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной программе». Содержание и форму проведения занятия конкурсанты определяют самостоятельно. А эксперты оценят профессиональные знания педагога и умение дифференцировать деятельность в соответствии с содержанием программы. В этот же день пройдет командный конкурс «4 К: командообразование, креативность, коммуникации, компетенции». На один час финалистам предстоит объединиться в команды, чтобы поработать над заданной темой и продемонстрировать уровень владения современными компетенциями.

Победители в каждой номинации — 6 педагогов — получат возможность представлять Липецкую область во Всероссийском конкурсе профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».