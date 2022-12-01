Культурная суббота, приуроченная к завершению Года культурного наследия народов России, прошла в Липецкой областной библиотеке. Как и из чего плетут лапти и чем рабочие лапти отличаются от праздничных, рассказал посетителям известный фольклорист, актер Липецкого академического театра драмы имени Л. Н. Толстого Владимир Юрьев. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классе и сплести собственные лапти.

Ирина Синюкова обучала участников встречи росписи по дереву и бересте. Чарующие чудо-звуки гуслей липчане услышали на творческой встрече с Николаем Селивановым. Он поведал гостям библиотеки историю инструмента наших предков, рассказал о правилах и технике игры на нем и исполнил несколько мелодий.

Со старинной традицией изготовления оберегов посетители познакомились на мастер-классе Елены Макаренко. Под ее руководством они попробовали сделать текстильную куклу, призванную охранять семейное благополучие.

О том, что такое «липецкие косячки», рассказала всем желающим народный мастер России Людмила Люрис на мастер-классе по лоскутному шитью. Косячками назывались маленькие треугольнички ткани. Из них шили одеяла, которые в нашей местности получили название «косячковые». Собрать свой цветной пазл из кусочков ткани, соблюдая все правила техники, попробовал каждый желающий.

На выставке «Традиционное искусство Липецкой области» от Липецкого историко-культурного музея посетители рассмотрели образцы художественного текстиля, бытовавшего в Липецком районе. Завершил Культурную субботу концерт солистки народного ансамбля «Зень» Светланы Луньковой. Она представила зрителями народную программу «А я сама как песня».

«Год культурного наследия народов России в Липецкой области проходит ярко и насыщенно. Гостями наших фестивалей, праздников, концертов стали не только липчане, но и десятки тысяч гостей из других регионов. Многие из этих событий уже являются для липецкого края традиционными. Так что в будущем все они будут проводиться снова, становясь все более интересными», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.