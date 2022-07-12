Вокальные и танцевальные номера, открытые уроки оздоровительной гимнастики цигун и скандинавской ходьбы – с 13 по 15 июля липчане «серебряного» возраста продемонстрируют возможности, которые дают бесплатные занятия, организованные центром социальной защиты населения Липецкой области.

13 июля в 16.00 они проведут уроки во дворах домов 87 и 89 по улице Московская. Здесь пройдёт занятие скандинавской ходьбой и состоится выступление вокальной группы «Липчане». В этот же день вокалисты коллектива «Серебряные годы» выступят во дворах домов до адресам: ул. Кутузова, 3 (16.00), ул. Ушинского, 17/1 (18.00). На Циолковского, 43 в 16.00 для липчан станцует группа «Мираж», а жителей улицы Свиридова во дворе дома 20/2 порадует своей хореографией ансамбль «Сеньоры».

14 июля вокальный ансамбль «Сударушки» даст уличный концерт у дома 37/1 по улице Терешковой. Начало в 17.00. Сразу два выступления ждут жителей проспекта Мира. У дома 18 в 16.00 покажет своё мастерство танцевальная группа «Элегия». В 18.30 во дворах домов 15-17 начнется открытый урок по оздоровительной гимнастике цигун.

Аналогичные уроки цигун смогут посетить 15 июля в 16.00 жители улицы Стаханова во дворах домов 18, 20, 20а, 22. В это же время у домов 11 и 13 по улице Неделина выступит вокальный ансамбль «Надежда». Вокальная группа народного академического хора инвалидов по зрению даст мини-концерт в 18.00 по адресу: ул. Шевченко, д. 4.

«Старшее поколение – это наше достояние. Мы заботимся о людях серебряного возраста, стремимся создавать условия для их комфортной и активной жизни», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Активное долголетие», который реализуется в рамках нацпроекта «Демография», стартовал в Липецкой области в мае 2021 года и уже объединил более 8000 жителей региона. «Мы видим искренний интерес к проекту со стороны пожилых граждан. Они с удовольствием занимаются гимнастикой, йогой, скандинавской ходьбой, различными видами творчества, посещают экскурсии. В наших планах организовать занятия в шаговой доступности. Проект «Активное долголетие» должен прийти в каждый двор – также, как перед Днём города придут в липецкие дворы его активисты», — отмечает начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.

Расписание мероприятий «Активного долголетия» регулярно публикуется на официальных страницах управления социальной в политики в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Узнать информацию также можно по номеру 8-800-450-48-48.