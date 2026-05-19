Участники проекта «Флагманы образования» из Липецкой области представят свои воспитательные идеи в командном конкурсе

Разработать концепцию воспитательного события и пройти оценку компетенций смогут представители Липецкой области в рамках стартовавшего дистанционного этапа командного конкурса проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Данный этап открывает для участников возможность объединиться, чтобы начать работу над командным проектом. Для этого конкурсантам необходимо сформировать команду из пяти человек и выбрать тематическое направление: служение Отечеству, созидательный труд, историческая память, преемственность поколений, единство народов России. Следующим шагом станет разработка воспитательного события по одному из направлений.

Главное условие конкурса – все члены команды должны представлять одну образовательную организацию. Принять участие в командном конкурсе смогут все, кто занимается воспитательной и просветительской деятельностью: педагоги, классные руководители, советники директоров по воспитанию, заместители руководителей, наставники, специалисты дополнительного образования, студенты, методисты и родители.

По итогам дистанционной оценки проектов, которая пройдет в августе и завершится 3 сентября, будут определены около 600 команд-полуфиналистов конкурса со всей страны. Следующим этапом станет онлайн-конференция для команд-полуфиналистов, на которой они представят к защите свои проекты перед экспертами конкурса.

В шестом сезоне организаторы обновили форматы оценки компетенций, в частности: тест на критическое мышление, оценку коммуникативной грамотности, мотиваторов и демотиваторов, а также опросник эмоционального кода. Кроме того, в этом году появились новые параметры диагностики – комплексный тест на анализ информации, тест по русскому языку и диагностика жизнестойкости для руководителей и специалистов. Обновление связано с современными вызовами в системе образования и необходимостью учитывать навыки, которые сегодня становятся особенно востребованными в работе педагогов и управленческих команд.

«Проекты Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяют выявить заинтересованных, замотивированных и целеустремленных лидеров. С помощью конкурсов они раскрывают свои таланты, получают ценный опыт и генерируют инновационные идеи, которые идут на пользу Липецкой области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс «Флагманы облразования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь). Регистрация на новый сезон проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» продолжается на сайте.