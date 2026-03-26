Участники программы «Гордость Липецкой земли» обсудили перспективы предпринимательской деятельности в регионе

Участники программы «Гордость Липецкой земли» встретились с предпринимателями региона в Центре «Мой бизнес». Организовало мероприятие регионально минэкономразвития. Основные темы встречи — профориентация в гражданской сфере и практика ведения предпринимательской деятельности.

Предприниматели рассказали о первых шагах в бизнесе, начиная с его регистрации, а также о том, где получить меры поддержки для успешного старта. Участники встречи также обсудили тему наставничества и возможности проекта «СВОй бизнес», узнали о внедрении систем качества и бережливого производства, которые помогают выходить на крупные заказчики и экспортные рынки. Мероприятие прошло в формате открытого диалога: предприниматели ответили на вопросы участников программы и разобрали с мини конкретные примеры.

Подробнее о мерах поддержки расскажут в Центре «Мой бизнес» Липецка, расположенном на ул. Кузнечной. Справки — по телефону 8-800-301-76-75. Для участников СВО открыта горячая линия с коротким номером 117 (доб. 1).

«Ребята, участвующие в программе, — будущие управленцы. Чтобы они могли работать с нашими предпринимателями, они должны понимать, как бизнес строиться изнутри», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.