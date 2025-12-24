Участники программы соцконтракта продавали товары на ярмарке в Липецке

Предновогодняя ярмарка прошла в Липецке на площади Константиновой. Её особенностью стала отдельная экспозиция, где свои товары ручной работы представили жители области, открывшие или развившие свое дело с помощью социального контракта.Среди участников — Кристина Белоусова, которая оформила социальный контракт менее года назад. На полученные средства она закупила материалы для создания ароматических свечей. За это время начинающая предпринимательница успела не только наладить производство, но и создать группы в социальных сетях для продвижения, а также принять участие в нескольких ярмарках.

Государственная помощь на основании социального контракта является одним из ключевых инструментов поддержки семей в рамках национального проекта «Семья». Программа позволяет не просто получить единовременную помощь, а открыть собственное дело, обеспечив себя стабильным доходом.

Как сообщили в министерстве социальной политики Липецкой области, с начала 2024 года социальные контракты заключили уже 3677 семей региона, из которых более 600 — многодетные. Самым популярным направлением использования средств стало именно предпринимательство: свой бизнес начали более 2100 человек. Максимальная сумма поддержки на эти цели составляет 350 тыс. рублей.

«Социальный контракт – идеальное решение для активных граждан, желающих начать свое дело, верящих в свои возможности, но не имеющих стартового капитала. Мы создаем возможности, чтобы талантливые люди, имеющие идеи, могли реализовать их здесь, в Липецкой области, открыть свое дело и стать успешными предпринимателями. Ярмарка — это отличная возможность заявить о себе. Мы и дальше будем поддерживать такие инициативы», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На ярмарке были представлены не только изделия ручной работы, но и местные продукты питания. Мероприятие стало частью праздничной предновогодней программы города.