Участники программы «Время героев» прошли стажировку в Липецкой области

Липецкую область посетили участники федеральной программы «Время героев» – офицеры, Герои России, кавалеры орденов Мужества и медалей «За отвагу». В рамках региональной стажировки они знакомились с системой управления, социальной сферой и цифровыми сервисами региона.

В ходе работы гости побывали в реабилитационном центре «Сосновый бор», молодёжных пространствах и кампусе «Школы 21», где любой желающий может бесплатно получить ИТ-образование.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов представил цифровые разработки региона, которые могут быть полезны участникам стажировки на государственной службе. Например, бот для работы с жалобами в ЖКХ, искусственный интеллект в медицине, «умные» сервисы для жителей.

По словам участников, их заинтересовало, как технологии помогают управлять регионом в реальном времени.

«Для офицеров, прошедших боевые действия, стажировка стала возможностью увидеть, как устроена гражданская система управления. Липецкая область готова делиться опытом. И для нас честь принимать у себя Героев – людей, чьи имена и подвиги уже вписаны в историю страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.