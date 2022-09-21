Авторы лучших работ регионального этапа Всероссийского Конкурса эссе, приуроченного ко Дню финансиста, встретились с руководителями финансовых и образовательных организаций Липецкой области. Организатором встречи выступил Региональный центр финансовой грамотности. На встречу были приглашены более 20 школьников и студентов из шести районов области. В этом году основными задачами, которые ставились перед конкурсантами, стали раскрытие роли профессионалов-финансистов в борьбе за Победу в Великой Отечественной войне, анализ роли финансов в освоении космоса, возрождение гордости за вклад в Победу в Великой Отечественной войне каждой семьи.

Участников встречи приветствовали Алексей Колчин, управляющий Липецким отделением ПАО «Сбербанк», Инесса Шуйкова, ректор Института развития образования Липецкой области и Дмитрий Чебряков, управляющий Отделением Липецк Банка России. Конкурсанты представили свои работы. Так, Яна Тихонова, автор работы «Железная Аня», рассказала о своей прабабушке, которая в годы войны налоговым агентом и, работая в тылу, делала всё для приближения Победы.

В ходе встречи прошла дискуссия в формате вопрос – ответ. Ребят интересовали следующие вопросы: использование технологий искусственного интеллекта в решении задач организаций, мероприятия, в которых предлагается принять участие молодежи, возможности обучения и стажировки.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.