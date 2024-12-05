Бойцам упростили порядок получения медицинской помощи. Теперь военнослужащие из Липецкой области в отпуске смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в государственных поликлиниках региона. Помощь им окажут при предъявлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ, а также нахождение в отпуске, в том числе по болезни (военный и отпускной билеты).

Раньше военнослужащие из-за отсутствия полисов обязательного медицинского страхования, даже находясь в отпуске, должны были обращаться за медицинской помощью только в ведомственные госпитали Минобороны России, которые есть не во всех регионах страны.

«Принятое решение повысит доступность медицинской помощи для участников СВО», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Мера является временной – она будет действовать на период проведения спецоперации.