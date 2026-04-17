Участники СВО из Липецкой области смогут повторно получить социальный контракт

Депутаты Липецкого областного Совета на сессии приняли законопроект, который снимает действовавшее ранее ограничение на повторное заключение социального контракта для участников специальной военной операции.

Документ был внесен губернатором региона и поддержан депутатским корпусом единогласно. Если военнослужащий ранее уже получал социальный контракт как малоимущий, то после участия в специальной военной операции он сможет получить выплату снова — уже в новом статусе участника боевых действий.

Также, если военнослужащий ранее получал социальный контракт именно как участник СВО, то после демобилизации он сможет претендовать на эту меру поддержки повторно — на общих основаниях как малоимущий, при условии что его доход ниже прожиточного минимума.

Получателем социального контракта может быть только гражданин РФ. Деньги выдаются исключительно на реальное дело. Подтвердить намерения необходимо бизнес-планом или программой развития: открытие или развитие своего бизнеса; ведение личного подсобного хозяйства; поиск официальной работы (включая прохождение обучения).