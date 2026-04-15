Участники СВО из Липецкой области смогут воспользоваться мерами поддержки через портал Госуслуг

На «Госуслугах» запущен специализированный раздел, посвящённый мерам поддержки ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Он содержит подробное описание всех мер поддержки, а также ответы на наиболее популярные вопросы. На портале содержится информация как для ветеранов СВО, которые уже демобилизовались, так и для действующих военнослужащих.

В онлайн-формат переведены 26 мер поддержки для участников СВО и членов их семей из Липецкой области, шесть услуг оказываются в беззаявительном формате. Для ветеранов боевых действий уже доступна 21 услуга, для действующих участников СВО – 17. Ещё 7 сервисов находятся в разработке и скоро появятся на портале.

Ряд информационных систем Липецкой области уже подключили к системе Минобороны РФ, что позволяет участникам СВО не тратить время на получение и предоставление подтверждающих документов об участии в СВО, о наградах, о статусе ветерана боевых действий и так далее. Органы власти получают эти сведения из Минобороны России.

«Наши защитники после завершения службы могут столкнуться с рядом трудностей, связанных с адаптацией к гражданской жизни, поиском работы, обеспечением медицинской помощью. Именно поэтому поддержка военнослужащих в Липецкой области и стране в целом является приоритетной задачей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.