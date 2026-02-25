Участники СВО могут оформить льготы по упрощенной схеме

Комплексную поддержку участникам специальной военной операции и их семьям предоставляет Отделение Социального фонда России по Липецкой области. Выплаты и льготы назначаются в беззаявительном порядке или по упрощенной схеме.Ежемесячные денежные выплаты, включая набор социальных услуг, назначается проактивно. Это значит, что не нужно подавать заявление лично: выплата оформляется автоматически с даты выдачи удостоверения.

Служба в зоне СВО дает особые преимущества при формировании будущей пенсии. За период участия в СВО начисляются повышенные пенсионные коэффициенты (3,6 в год вместо 1,8), этот период засчитывается в стаж в двойном размере и учитывается при назначении страховой пенсии досрочно.

Демобилизованные участники СВО могут пройти санаторно-курортное лечение раз в год до 21 дня в центрах реабилитации Социального фонда в Московской, Волгоградской, Астраханской, Кировской, Саратовской областях и Краснодарском крае при наличии медицинских показаний.

«Поддержка наших героев — это системная работа, которую мы выстраиваем шаг за шагом. Речь идёт не только о комплексной реабилитации, но и о создании условий для полноценной жизни ветеранов СВО и их семей», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Участникам спецоперации, служившим в добровольческих формированиях, частных военных компаниях, воинских формированиях ДНР, ЛНР, включая Народную милицию Луганской Республики с 11 мая 2014 года, и получившим инвалидность в этот период, региональное Отделение СФР назначает и выплачивает пенсию по инвалидности, а также ежемесячную денежную компенсацию по военной травме (если пенсию выплачивает силовое ведомство, то за компенсацией и пособием на детей нужно обращаться туда).

Военнослужащим, получившим травму в ходе СВО, региональное Отделение Соцфонда беззаявительно оформляет электронный сертификат на приобретение необходимых технических средств реабилитации.

По всем вопросам можно обращаться на горячую линию 8 (800) 100-00-01 (с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30) или в официальный аккаунт Отделения СФР по Липецкой области в МАХ.