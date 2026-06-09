Участники СВО могут принять участие в конкурсе «Лучший по профессии»

На региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» учреждена новая номинация – «Второй старт». За звание победителя в ней поборются участники специальной военной операции, в том числе ветераны боевых действий.

К участию приглашаются все, кто прошёл через СВО и вернулся к карьере в мирной жизни. Конкурсантам предстоит представить личный опыт поиска работы и адаптации на рабочем месте, а также рассказать о своих достижениях в профессии.

Победитель регионального этапа представит Липецкую область на федеральном уровне. Всероссийский финал конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» пройдёт в Самаре.

Подать заявку на участие в спецноминации можно до 12 июня 2026 года. Конкурсные мероприятия пройдут 19 июня в Центре молодежной карьеры. Информация об условиях участия размещена на портале «Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» (Konkurs.trudvsem.ru) и на сайте министерства социальной политики Липецкой области. Подать заявку можно как самостоятельно, так и через своего работодателя.

«Защита Родины – высший долг, и наши ребята с честью его исполнили. Сегодня наша задача – обеспечить им достойные условия для возвращения к мирной жизни.Регион гордится своими героями и делает всё, чтобы их профессиональный и личностный опыт был востребован. Уверен, что их пример вдохновит многих», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.