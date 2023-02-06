Наставниками молодежи в вопросах патриотического воспитания могут стать участники специальной военной операции. Такое предложение выработали участники заседания в Общественной палате Липецкой области, посвященного патриотическому воспитанию и межведомственному взаимодействию. Участие в разговоре приняли представители региональных управлений образования и науки, молодежной и внутренней политики, а также добровольческих и ветеранских организаций.

«Дети, подростки и ребята постарше тонко чувствуют фальшь и неискренность. Поэтому важно понимать, кто и как будет рассказывать им о нашей Родине, о ее истории, о целях, которые перед нами стоят. Важно, не допустить в общении формального подхода, иначе можем получить обратный эффект», – подчеркнула председатель областной Общественной палаты Ирина Бурмыкина.

Ее поддержал заместитель начальника управления внутренней политики области Павел Семенов. «Преклоняясь перед подвигом ветеранов Великой Отечественной войны, хочу отметить, что они – герои старших поколений. Сегодняшней молодежи нужны свои герои, понятные и близкие им по возрасту. Ими должны стать участники СВО – те, которым сейчас от 23 до 30 лет», – высказал свое мнение Павел Семенов. Он также предположил, что, вернувшись после окончания операции домой, ветераны СВО будут объединяться в сообщества, так же, как это было с ветеранами Великой Отечественной войны и теми, кто воевал в Афганистане и Чечне. Правильно организованная работа с этими объединениями поможет приобрести в лице ветеранов СВО надежных наставников для школьников и студентов профессиональных учебных заведений. По словам Павла Семенова, эта работа в ближайшее время станет приоритетной для управления внутренней политики.