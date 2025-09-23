Участники СВО проходят реабилитацию и переобучение в липецком центре «Сосновый бор»

Липецкая область представила лучшие практики поддержки и реабилитации участников СВО в рамках заседания Попечительского совета Фонда «Защитники Отечества». Члены совета во главе с полномочным представителем Президента России в ЦФО Игорем Щёголевым, руководителем Росфинмониторинга, председателем Попечительского совета Фонда Юрием Чиханчиным и губернатором региона Игорем Артамоновым посетили центр реабилитации «Сосновый бор».

На базе учреждения создано отделение реабилитации для участников СВО, где им предоставляется бесплатное комплексное лечение с использованием современных методик и различных тренажёров. В том числе применяется канистерапия – общение с собаками, которое, как отмечают специалисты, очень эффективно для психологического восстановления бойцов.

«Медицинская, психологическая и социальная адаптация в центре «Сосновый бор» организованы так, чтобы помочь нашим защитникам восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проживание в центре сделано максимально комфортным и ориентированным на потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. В комнатах установлена система «умный дом», которая автоматически управляет светом и электроприборами. Если человек упадёт и окажется один в комнате, датчики зафиксируют это, сотрудник получит сигнал и придёт на помощь.

Кроме того, в «Сосновом бору» люди с особенностями здоровья могут получить профессию. В этом году ввели новую специальность – оператор БПЛА. Сейчас её осваивают шесть человек, в том числе участники СВО, которые после лечения и обучения планируют вернуться на фронт.

Также участники заседания Попечительского совета посетили липецкое отделение Фонда «Защитники Отечества», который в тесном взаимодействии с правительством региона позволяет эффективно решать вопросы трудоустройства, юридического сопровождения и социальной поддержки семей военнослужащих.