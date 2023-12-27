Награждённые орденами участники СВО смогут бесплатно получить землю в Липецкой области. С этой инициативой выступил губернатор региона Игорь Артамонов. Предложение поддержал областной парламент на очередной сессии.

Новая мера поддержки касается ветеранов боевых действий, которые имеют звание Героя России или награждены орденами РФ. «В Липецкой области оказывается всесторонняя помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Мы постоянно расширяем список льгот и мер поддержки для наших защитников и стараемся сделать процесс их оформления быстрым и удобным», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Участники СВО смогут получить бесплатно и вне очереди земельные участки под ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. До сих пор их получали многодетные семьи.

Участки могут находиться в любом муниципалитете, не обязательно в том, где живёт ветеран боевых действий. Бесплатно получить землю смогут военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны России, мобилизованные и бойцы, проходящие службу в Росгвардии, а также имеющие специальные звания полиции. Обязательное условие – нужно быть участником боевых действий и иметь награды за выполнение задач в зоне СВО.

Кроме того, к данной категории военнослужащих не будут предъявляться требования о продолжительности проживания на территории области более трёх лет и нахождении на учете в качестве нуждающихся в жилье. Новая мера поддержки касается участников СВО, а в случае их гибели – членов их семей.