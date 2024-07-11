Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с ветеранами СВО, которые закончили службу и планируют работать в команде регионального правительства. Со стороны области им будет оказано содействие в переподготовке и обучении.

«Волевые, честные, целеустремлённые, дисциплинированные. Закончили службу из-за ранений, но хотят и дальше быть полезными Родине. Пригласили их в команду. В дополнение к президентской программе «Время героев» хотим готовить управленцев на уровне региона. Будем индивидуально работать с каждым, кто хочет работать на благо области», – прокомментировал губернатор.

Бойцы рассказали, что занимаются волонтёрской деятельностью. Правительство региона поддержало их предложение о создании единой площадки для волонтёрских организаций. Для этого будет подготовлено отдельное помещение.

Один из бойцов предложил запустить новый турпроект, где жители региона и туристы могли бы попробовать свои силы в разных видах спорта, изучить тактическую медицину, навыки самообороны. Предложение будет подробно рассмотрено. Кроме того, для участников СВО планируется расширение мер поддержки в виде бонусов при получении различных грантов.