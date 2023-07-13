Молодые люди со всей страны могут зарегистрироваться на Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодежь.События при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2023 году он в пятый раз пройдёт на площадке образовательного центра Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Девиз форума в новом сезоне – «Делай больше, чем можешь!».

«Территория смыслов» в 2023 году включает работу 8 смен, которые пройдут с 26 июля по 2 сентября в «Сенеже», а также онлайн-модуль и региональные форумы. Продуктом работы форума станут предложения молодёжи в программу развития страны до 2050 года.

Участниками смены «Мыслить» станут философы, социологи, преподаватели гуманитарных дисциплин, ученые и историки. В рамках смены они будут изучать новые вызовы для России и мира, предложат идеи по формированию новых норм в современном мире и рассмотрят понятие «патриотизм» в современной реальности. Смена «Мыслить» пройдет с 26 по 31 июля. Регистрация завершится 1 июля.

В смене «Убеждать» примут участие молодые журналисты, литераторы, лингвисты, блогеры и преподаватели русского языка и литературы. Они будут вовлечены в процессы создания языка нового времени, научатся транслировать миру новые нормы и смыслы, погрузятся в работу с новыми медиа, освоят механизмы формирования лидеров общественного мнения. Смена «Убеждать» пройдет с 31 июля по 5 августа. Регистрация на смену завершится также 1 июля.

Представителей некоммерческих организаций, социальных учреждений, благотворительных фондов, преподавателей обществознания и религиоведов, экологов, представителей социально ответственного бизнеса приглашают к участию в смене «Помогать». Участники изучат важные вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, аспекты формирования нового общества и значимость социальной ответственности человека. Смена пройдет с 5 по 10 августа. Регистрация продлится до 4 июля.

Молодых искусствоведов, культурологов, блогеров и представителей современной индустрии развлечений и досуга приглашают принять участие в смене «Творить», которая пройдет с 10 по 15 августа. Участники смены выяснят, как массовая культура влияет на формирование ценностей общества, определят, является ли социальная ответственность в массовой культуре реальностью и выяснят, как решать проблемы влияния массовой культуры на молодежь. В рамках сообщества каждый сможет узнать, как массовая культура формирует стереотипы и предубеждения, и как влияет на культуру развитие технологий. Регистрация на смену «Творить» завершится 9 июля.

К участию в смене «Служить» приглашаются политики, управленцы, представители органов власти и правоохранительных структур. Участники сообщества определят роль государства в современных условиях и разработают новую методику повышения престижа государственной службы. Смена «Служить» пройдет с 15 по 20 августа. Регистрация на смену завершится 14 июля.

Молодые учителя и преподаватели, проректоры по воспитательной работе, советники директоров школ, а также представители частного образования смогут стать участниками смены «Учить» и познакомиться с процессом воспитания личности, изучить новые формы образования и систему формирования взаимоотношений человека и мира в процессе обучения.

Смена пройдет с 20 по 25 августа. Регистрация на смену «Учить» завершится 19 июля.

Участниками смены «Открывать», которая пройдет с 25 по 30 августа, станут сотрудники госкорпораций, предприниматели, ИТ-специалисты, технологи и изобретатели, научные сотрудники. Участники определят роль молодежи в обеспечении технологического суверенитета страны, изучат современные технологии и методы защиты детей. Регистрация на смену «Открывать» продлится до 24 июля.

Участники смен «Творить», «Служить», «Учить» и «Открывать» присоединятся к развитию культурного взаимодействия в современном обществе, примут участие в моделировании системы государственной службы и системы воспитания и образования, внесут вклад в разработку системы развития технологического суверенитета России.

Заключительная, восьмая смена «Действовать» пройдет с 30 августа по 2 сентября и соберёт лучших выпускников «Территории смыслов» 2023 года. Её участники проработают ключевые направления развития страны до 2050 года глазами молодёжи.

В трёх сменах «Территории смыслов» – «Убеждать», «Помогать» и «Учить» смогут принять участие дети и подростки от 14 до 17 лет.

В 2023 году у каждой из смен появились символы в лице видных общественных деятелей, ученых и творцов различных эпох российского государства.

Крупнейшая образовательная площадка России – «Территория смыслов» ежегодно собирает молодых профессионалов из разных отраслей со всей страны и является центральной точкой формирования образа будущего страны глазами молодёжи.

В 2023 году форум «Территория смыслов» реализуется в очном формате, а также содержит онлайн-модуль и региональные форумы.

Регистрация на Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов» открыта на платформе Росмолодёжь.События.