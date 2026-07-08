Участники всероссийского проекта «Знать. Любить. Гордиться!» создают народную карту России

Окружной этап Всероссийского проекта «Знать. Любить. Гордиться!» программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» проходит с 6 по 26 июля 2026 года. К практической работе приступили молодые люди и семейные команды из всех 89 субъектов Российской Федерации.

На региональном этапе, который завершился 5 июля, участники знакомились с историей, культурой и традициями родного края, проходили викторины, изучали народные промыслы, природные достопримечательности и биографии выдающихся земляков. Теперь им предстоит перейти от получения знаний к практической работе: выбрать места, которыми гордятся жители регионов, и представить их будущим путешественникам.

В рамках окружного этапа участники создадут карточки природных, исторических, культурных и промышленных объектов, пройдут викторины о разных регионах России, объединятся в тематические сообщества во «ВКонтакте» и MAX, а также пройдут обучение по Стандарту программы «Больше, чем путешествие». Курс поможет понять, как превратить отдельное интересное место в основу содержательного и полезного путешествия, объединяющего яркие впечатления, новые знания и пользу для территории.

«Для нас важно, что в окружном этапе представлены все регионы России. За каждой карточкой будет стоять личная история участника, его знание малой родины и желание поделиться своим открытием с другими. Именно из таких мест, историй и маршрутов будет складываться народная карта страны», — отметила заместитель генерального директора АНО «Больше, чем путешествие» Светлана Журкина.Созданные на окружном этапе карточки будут опубликованы на платформе проекта. На следующем этапе участники смогут объединить их в народные маршруты. Главным итогом проекта станет интерактивная карта России с местами гордости, историями и маршрутами, предложенными самими жителями регионов.

Тематические направления проекта отражают многообразие России: «Родные просторы», «Гастрономический код», «Промыслы и промышленность», «Хранители традиций и культурный код», «Россия первая в мире», «Мой герой», «Семейный маршрут», «Доступная среда», «Дружелюбная среда» и «Молодёжный маршрут».

«Липецкая земля богата историей и талантами. Проект «Знать. Любить. Гордиться!» даёт нашей молодёжи уникальный шанс — от изучения усадьбы Плеханова и елецких кружев до путешествия на Камчатку. Надеюсь, школьники, студенты и родители не упустят возможность заявить о себе на всю страну. Победа в этом проекте — это не только сертификат на путешествие, но и огромный личный успех», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.