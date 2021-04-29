Советский районный суд г. Липецка постановил приговор в отношении 25-летнего липчанина. Как установил суд, 23 января 2021 года Сергей П. участвовал в несанкционированном митинге, который проходил на площади Ленина-Соборная в Липецке и не был согласован с местными властями.

Умышленно с целью воспрепятствования исполнения представителями власти своих должностных обязанностей мужчина применил в отношении двух представителей полиции насилие, не опасное для жизни и здоровья, умышленно распылив средство самообороны от агрессивных действий, агрессивных людей и злых собак «Шпага». Одному из потерпевших – капитану полиции – струя средства самообороны попала в лицо.

Сергей П. вину в совершении преступлений признал в полном объёме, раскаялся в содеянном, написал явку с повинной, активно способствовал расследованию и раскрытию преступления, извинился перед потерпевшими и предложил загладить нанесённый вред путём выплаты денежной компенсации. Также суду представлены положительные характеристики 25-летнего мужчины. Всё это было признано судом в качестве смягчающих вину обстоятельств и учтено при назначении наказания.

Тем не менее, указал суд, преступление носило повышенную опасность, его преступным посягательством являлся порядок управления, суд учитывал также дерзость совершаемых действий. Суд пришёл к выводу о том, что для обеспечения цели наказания Сергею П. необходимо назначить лишение свободы в условиях изоляции от общества. Как вид наказания оно является не только соразмерным содеянному, но и окажет наиболее эффективное воздействие на исправление виновного.

Советский районный суд г. Липецка признал Сергея П. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Председательствующий по делу судья Наталья Демьяновская назначила Сергею П. наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Липецкий областной суд путём подачи апелляционной жалобы (представления), говорится в сообщении пресс-службы Липецкого областного суда.