«Диалог на равных» состоялся с участницей шоу «Голос» Татьяной Качуриной. Встреча прошла в прямом эфире сообщества «Молодёжь Липецкой области». Певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов, трёхкратная обладательница премии президента РФ Татьяна Качурина рассказала о том, как она пришла в музыку, каким трудным и тернистым был её путь в творчестве и, конечно, о телепроекте «Голос», в котором она принимает участие. В ходе трансляции, Татьяна исполнила две песни – «Non je ne regrette rien», композицию, которая прозвучала на «Слепых прослушиваниях», и своё авторское произведение из проекта «Matanya».

Татьяна учится на пятом курсе ГИТИСа в мастерской Надежды Бабкиной. Участники встречи поинтересовались у Татьяны ее планами на будущее и проектом «Matanya». Как рассказала певица, «Matanya» – это разновидность липецкой региональной частушки. Авторские частушки – это интересный синтез современного звучания и этнографии, в результате чего получается современный стиль – неофолк.

Дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» – это проект Федерального агентства по делам молодежи, который реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», направленного на решение задач Указа Президента РФ. Цель проекта – показать студентам на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе независимо от места рождения и социального статуса молодого человека.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на встречах со студентами также часто делится своим личным опытом. «Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек должен четко понимать, кем он хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание поможет преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью», – считает Игорь Артамонов.