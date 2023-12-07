Очередная партия гуманитарной помощи доставлена по поручению губернатора региона Игоря Артамонова липецким бойцам – участникам специальной военной операции. На основе запросов военнослужащих привезли всесезонную резину, профессиональный квадрокоптер, продукты, экипировку, другое необходимое оборудование. Также им передали три автомобиля, которые раньше находились на балансе Липецкой области.

«Представители областного правительства регулярно посещают воинские части, где служат жители региона. Мы внимательно следим за потребностями наших военнослужащих, помогаем поддерживать связь с родными и близкими, оказываем содействие в решении любых возникающих вопросов», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Гуманитарный груз сопровождают спикер областного парламента Владимир Сериков и начальник регионального управления административных органов Игорь Гречуха. Они встречаются с командирами и липецкими военнослужащими. Все просьбы бойцов будут оперативно выполняться.