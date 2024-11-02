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О командообразовании, этикете телефонных переговоров, работе в социальных сетях и многом другом говорили члены первичных профсоюзных организаций Добринского района в ходе выездного обучающего семинара, который был организован региональной Федерацией профсоюзов при поддержке администрации муниципалитета.

В самом начале мероприятия от имени главы Добринского района Александра Пасынкова всех участников семинара поприветствовал его заместитель Олег Малыхин.

Он пожелал членам профсоюзного актива района плодотворной работы и отметил, что подобные мероприятия помогают профсоюзам искать современные пути привлечения в свои ряды новых членов и не потерять имеющийся контингент.

Спикерами семинара были советник председателя Федерации профсоюзов Липецкой области Анатолий Гуров, начальник отдела организационной и кадровой работы Марина Рыбаева, а также замначальника отдела правозащитной работы, социально-трудовых отношений и охраны труда Юлия Грянко.

Гости рассказали, что наш район стал шестым по счету, где проводится подобный семинар. В самом начале проанкетировали собравшихся для того, чтобы потом выработать программу работы при новой встрече с добринским профсоюзным активом.

Каждый из спикеров смог привлечь аудиторию к своему вопросу, о чем говорило живое общение и обсуждение всей рабочей повестки семинара.

Его участники делились своими мнениями, предлагали свои формы взаимодействия районных профсоюзных организаций.

Большой интерес у собравшихся вызвала информация по теории поколений и методам работы с разными возрастными группами.

В конце семинара добринцы поблагодарили гостей за интересное мероприятие и сделали с ними общее фото на память.