1 сентября четыре школы Володарского района Донецкой Народной Республики распахнули свои двери для учеников после капитального ремонта. Благодаря усилиям липецких строителей более 500 ребят теперь будут получать знания в обновленных образовательных учреждениях.

В одной из школ специалисты провели полный капремонт корпусов с отделкой внутренних помещений и установкой технического оборудования. В другой поставили новые окна на верхнем этаже, еще в двух – полностью отремонтировали кровлю. Ждет ремонт и еще одну школу Володарского района, рассчитанную на 432 места. На данный момент она не работает, учебный процесс организован в две смены в другом образовательном учреждении населённого пункта. При этом специалисты уже проводят оценку технического состояния корпусов школы, после чего определят перечень работ, необходимых для восстановления здания. Открытие школы позволит организовать учебный процесс в посёлке в одну смену.

«Учебный процесс начался в Володарском районе 1 сентября, как во всех школах. Однако на этом помощь в восстановлении освобожденных территорий регионом не закончится. Наши специалисты сделают все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.