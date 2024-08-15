Капитальный ремонт кровли основного здания школы в селе Тербуны проводится в этом году за счет областных средств. Стоимость контракта – более 21 млн рублей. В настоящее время выполнено 65% работ. Срок исполнения – конец августа.

Школа в селе Тербуны состоит из трех зданий. Одно из них – для начальной школы – капитально отремонтировано в 2015 году. Новый корпус для 10-11 классов построен в 2021 году. Основное здание школы старше остальных. Его построили в 1983 году, в этом – проводится обновление кровли. В этом корпусе занимаются более 700 школьников – учащиеся 5-9 классов, а также две параллели начальной школы. Заявка на капитальный ремонт основного здания в 2025 году в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования» в настоящее время направлена правительством Липецкой области на рассмотрение в Минпросвещения РФ.

Как рассказали в администрации тербунской школы, в 2024 году по качеству образования учреждение вошло в двадцатку лучших школ Липецкой области. Кроме того, школа заняла второе в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2024». А проект учащихся по финансовой грамотности был поддержан на региональном уровне в рамках конкурса инициативного бюджетирования и стал обладателем гранта в размере 400 тысяч рублей.

«В этом году мы капитально отремонтируем шесть школ в регионе. В тех учебных заведениях, где масштабное обновление проводиться не будет, решаем проблемы точечно. Обновление кровли тербунской школы сделает процесс обучения школьников и работу педагогического состава более комфортными», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе посещения учебного заведения в рамках рабочей поездки в Тербунский район.

Глава региона также провел церемонию награждения местных жителей в актовом зале школы. Благодарственные письма облправительства за активную гражданскую позицию и поддержку участников СВО были вручены председателю военно-патриотической организации «Общевойсковое братство» Владимиру Черникову, генеральному директору фирмы «Гарант» Сергею Бельских и главе Кургано-Головинского сельсовета Александру Антипову.