Ученики гимназии №12 Липецка узнали об «ИИ-агентах»

Занятие на тему «ИИ-агенты» прошло в гимназии №12 Липецка в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Руководитель GR-лаборатории Сбера в Липецкой области Артур Коробкин и помощник управляющего Липецким отделением Сберба Надежда Фурсова рассказали ученикам 10 и 11 классов о современных направлениях развития искусственного интеллекта. Ребята применили полученные знания на практике и создали работающих ИИ-агентов на платформе SaluteBot.

«Очень важно, что такие актуальные темы, как искусственный интеллект, приходят в школы Липецкой области. «Урок цифры» — это не просто лекции, а практический шаг в выполнении задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Урок цифры» можно пройти не только в школе, но и дома: достаточно иметь устройство с выходом в Интернет, отмечают авторы проекта. Материалы доступны на сайте урокцифры.рф.