Ученики липецкой «Школы фермера» знакомятся с агробизнесом региона

Слушатели липецкой «Школы фермера», реализуемой при поддержке Россельхозбанка, активно погрузились в агробизнес. В июне обучение сочеталось с практическими выездами, дегустациями и встречами с ключевыми фигурами регионального АПК.

Участники проекта посетили Лебедянский район – признанный центр садоводства области. На базе крупного предприятия, занимающегося полным циклом от выращивания до переработки плодово-ягодной продукции, фермеры изучили тонкости отрасли, риски бизнеса и современные технологии хранения. Также слушатели «Школы фермера» посетили экопарк, где выращивают и содержат различных животных, предлагают различные виды активности.

В рамках проекта Россельхозбанка «Вкусная пятница» состоялась ярмарка-дегустация местных фермерских продуктов. Слушатели смогли оценить и приобрести качественные товары липецких производителей: сливочное масло, сыры, колбасы, чаи и специи, мед и ореховые пасты. «Такие выезды – способ показать успешные предприятия и рассказать про их путь становления. Возможно, именно это станет самым сильным стимулом организовать нечто подобное», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Будущие фермеры встретились с министром сельского хозяйства Липецкой области Екатериной Марковой. В ходе дискуссии они обсудили актуальные вопросы маркетинга и стратегии создания сильного регионального бренда в АПК. В Липецкой округе слушатели «Школы фермера» посетили День Липецкого поля. В Усманском районе фермеры встретились с главой муниципалитета Владимиром Мазо, который подробно рассказал о районе и особом внимании к агропромышленному комплексу: в муниципалитете работают много предприятий, фермерских хозяйств, которые дают возможность трудоустраиваться не только местным жителям, но и населению, проживающему на смежных территориях. Ученики «Школы фермера» посетили передовые сельхозкооперативы и предприятия, занимающиеся выращиванием и переработкой ягод.

Обучение в «Школе фермера» вступает в завершающую фазу. Уже в ближайшие недели всем слушателям предстоит защитить разработанные бизнес-проекты перед аттестационной комиссией. Полученные в июне знания, практический опыт и установленные деловые контакты станут серьезным подспорьем для успешной презентации и дальнейшей реализации их фермерских инициатив.