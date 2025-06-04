Ученики липецкой «Школы фермера» знакомятся с сельхозпредприятиями региона

Уже трижды участники образовательного проекта «Школа фермера-2025» выезжали знакомиться с особенностями производства сельскохозяйственной продукции Липецкой области. На первых двух выездных занятиях они изучили вопросы технического оснащения фермерского хозяйства, контроля за качеством производимой продукции, семенного фонда, комбикормов. Также в Задонском районе они побывали на сыроварне и предприятии по производству сыродавленного масла.

На прошлой неделе Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК, на базе которого проводится обучение, организовал новый выезд. Участники проекта посетили Грязинский район. Сначала участники проекта побывали на ферме по производству молочной продукции. На территории хозяйства расположены корпуса для содержания животных, цех для переработки молока и сыроварня. Опыт работы данного хозяйства был очень интересен всем, так как молочная ферма представляет собой полный цикл – от заготовки кормов до реализации готовой продукции. Предприятие не только производит продукцию, но и проводит экскурсии на ферму и сыроварню, зимой для всех желающих работают лыжная база и каток. Также на территории хозяйства есть велодорожки, домики в лесу, горка для «ватрушек», предоставляется прокат спортивного инвентаря.

Следующим пунктом поездки стал садовый центр, который известен не только в Липецкой области, но и за ее пределами. Руководитель Центра провел познавательную экскурсию по цветочным теплицам, ответил на многочисленные вопросы слушателей, поделился секретами выращивания цветочной продукции, рассказал о возможных рисках. Участники проекта обсудили варианты дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с садовым центром.

«Такие выезды – способ показать успешные предприятия и рассказать про их путь становления. Возможно, именно это станет самым сильным стимулом организовать нечто подобное», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Школа фермера» — это общероссийский образовательный проект Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхозбанка. Он объединяет возможности регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК и направлен на развитие фермерства и поддержку перспективных отраслей сельского хозяйства. В Липецкой области «Школа фермера» проходит уже в пятый раз. За предыдущие четыре года выпускниками липецкой «Школы фермера» стали больше 130 человек. В этом году обучение проходит по двум направлениям: «Животноводство» и «Растениеводство».