Ученики Мазейской школы сажают цветы на пришкольном участке

14 мая ученики МОБУ СОШ села Мазейка приняли участие в экологической акции «Цветами улыбается Земля». Об этом рассказывает паблик отдела образования Добринского района в ВК.

С ранней весны педагоги и дети выращивают рассаду однолетних цветов: бархатцев, петуний, астр и цинний. Учащиеся под руководством советника директора по воспитанию Найденышевой Наталией высадили рассаду цветов на пришкольном участке.

Ребята уверены, что клумбы будут радовать своим цветением всё лето.

«Акция поможет детям научиться любить и беречь природу. Ребята узнали много нового о посадке и уходе за цветами. Они помогали выбирать места для клумб, чтобы те гармонично вписывались в ландшафт. Дети поняли, что цветы — это не только красота, но и важная часть природы, которую нужно беречь», – сказала Наталия Викторовна.

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