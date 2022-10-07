Торжественные церемонии посвящения в кадеты прошли в пяти школах Ельца. Около 200 учащихся произнесли торжественную клятву. В школе №24 ряды кадетского братства МЧС «Юный спасатель» пополнили ученики седьмых классов. Посвящение прошло по всем правилам. Звучал Гимн РФ, были произнесены слова клятвы и троекратное: «Клянусь!». Кадетам были вручены удостоверения и погоны, которые они будут носить с честью и гордостью.

В школе №1 им. М.М Пришвина кадетскую клятву принесли 69 первоклассников, в школе №12 кадетами стали семиклассники, в школе № 23 — обучающиеся пятого класса, а школе №8 посвящение в кадетский казачий класс прошли 16 первоклассников.

«В непростое время, которое сейчас переживает страна, для нас важно, чтобы наши дети гордились своей Родиной и стремились к тому, чтобы называться патриотами», — подчеркивает губернатор области Игорь Артамонов.